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Свитолина сыграет с экс-теннисисткой из топ-10 на старте турнира в Мельбурне

Теннис
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Хороший вызов для Элины

Свитолина сыграет с экс-теннисисткой из топ-10 на старте турнира в Мельбурне
Новина українською

Андреа Петкович в первом раунде турнира WTA 500 в Мельбурне в трех сетах (6:1, 3:6, 7:5) обыграла Мартину Тревизан и вышла на Элину Свитолину, которая в статусе третьей сеяной на турнире стартует со второго круга.

Свитолина по личным встречам ведет у Петкович со счетом 3:0. В последний раз теннисистки пересекались 5 лет назад на Олимпийских играх в Рио-да-Жанейро – в том поединке украинка одержала волевую победу (2:6, 6:1, 6:3).

Матч между Элиной Свитолиной и Андреа Петкович во втором раунде Gippsland Trophy состоится в понедельник, 1 февраля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Леся Цуренко упустила победу на старте турнира в Мельбурне.

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В статье: Элина Свитолина андреа петкович
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