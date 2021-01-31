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Драматичное фиаско Цуренко на турнире в Мельбурне. ВИДЕО
А победа была так близка…
Леся Цуренко в первом раунде турнира WTA 500 в Мельбурне в трех сетах (3:6, 4:6, 4:6) уступила Александре Саснович.
Цуренко вела 6:3, 4:0, но позволила сопернице из Беларуси перехватить инициативу и совершить камбэк.
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