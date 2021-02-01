Мельбурн. Свитолина уверенно обыграла немку в первом раунде

Элина Свитолина во втором круге турнира WTA в Мельбурне за 1 час и 14 минут легко разобралась со 102-й ракеткой мира Андреа Петкович.

На пути к победе украинка сделала пять брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. На счету Свитолиной 6 эйсов и 71% выигранных очков с первой подачи.

В 1/8 финала Gippsland Trophy Элина Свитолина сыграет с чемпионкой Ролан Гаррос-2017 Еленой Остапенко.

Мельбурн. WTA 500 с призовым фондом $565,530. 1-й раунд

Андреа Петкович (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 3) – 1:6, 4:6