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Мельбурн. Свитолина уверенно обыграла немку в первом раунде
Первая ракетка Украины идет дальше
Элина Свитолина во втором круге турнира WTA в Мельбурне за 1 час и 14 минут легко разобралась со 102-й ракеткой мира Андреа Петкович.
На пути к победе украинка сделала пять брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. На счету Свитолиной 6 эйсов и 71% выигранных очков с первой подачи.
Ace! ????@ElinaSvitolina secures a spot in round 3 after defeating Petkovic, 6-1, 6-4.#GippslandWTA pic.twitter.com/bgPNiw24OR— wta (@WTA) February 1, 2021
В 1/8 финала Gippsland Trophy Элина Свитолина сыграет с чемпионкой Ролан Гаррос-2017 Еленой Остапенко.
Андреа Петкович (Германия) – Элина Свитолина (Украина, 3) – 1:6, 4:6
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