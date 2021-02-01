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Свитолина: Довольна победой в двух сетах
Слова украинки после успешного старта в Мельбурне
Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 500 в двух сетах обыграла Андреа Петкович (6:1, 6:4).
"Это было волнительно. Я знала, что Петкович уже выиграла здесь матч, поэтому ожидала, что она сразу же будет готова к игре.
Думаю, несколько матчей в Абу-Даби помогли мне включиться в матч. Я хорошо стартовала, неплохо двигалась и била по мячу. В конце концов, на протяжении всего матча я показывала довольно солидный теннис. Довольна победой в двух сетах", - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.
За путевку в четвертьфинал Элина Свитолина поспорит с Еленой Остапенко из Латвии.
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