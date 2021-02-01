  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Довольна победой в двух сетах
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Довольна победой в двух сетах

Теннис
(1 голосов)

Слова украинки после успешного старта в Мельбурне

Свитолина: Довольна победой в двух сетах
Новина українською

Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 500 в двух сетах обыграла Андреа Петкович (6:1, 6:4).

"Это было волнительно. Я знала, что Петкович уже выиграла здесь матч, поэтому ожидала, что она сразу же будет готова к игре.

Думаю, несколько матчей в Абу-Даби помогли мне включиться в матч. Я хорошо стартовала, неплохо двигалась и била по мячу. В конце концов, на протяжении всего матча я показывала довольно солидный теннис. Довольна победой в двух сетах", - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

За путевку в четвертьфинал Элина Свитолина поспорит с Еленой Остапенко из Латвии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...