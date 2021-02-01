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Как Свитолина победно стартовала в Мельбурне. ВИДЕО

Теннис
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Обзор первого матча украинки на Gippsland Trophy

Как Свитолина победно стартовала в Мельбурне. ВИДЕО
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Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 500 в Мельбурне в двух сетах (6:1, 6:4) обыграла Андреа Петкович. Украинка сделала 5 брейков и организовала 19 виннерсов.

Следующей соперницей Элины Свитолиной на турнире станет Елена Остапенко.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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