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Как Свитолина победно стартовала в Мельбурне. ВИДЕО
Обзор первого матча украинки на Gippsland Trophy
Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 500 в Мельбурне в двух сетах (6:1, 6:4) обыграла Андреа Петкович. Украинка сделала 5 брейков и организовала 19 виннерсов.
Следующей соперницей Элины Свитолиной на турнире станет Елена Остапенко.
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