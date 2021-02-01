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12 лет назад Надаль в единственный раз выиграл Australian Open

Теннис
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Повторит в 2021-м?

12 лет назад Надаль в единственный раз выиграл Australian Open
Новина українською

Ровно 12 лет назад, 1 февраля 2009 года, Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах обыграл Роджера Федерера (7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2) и стал шестикратным победителем турниров Большого шлема.

После победы в 2009-м Надаль в Мельбурне еще четыре раза доходил до финала, но каждый раз терпел неудачу – дважды от Новака Джоковича и по разу от Стэна Вавринки и Роджера Федерера.

В прошлом году Рафаэль Надаль после победы на Ролан Гаррос добрался до отметки в 20 титулов на мэйджорах и догнал по этому показателю Федерера.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль Australian Open
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