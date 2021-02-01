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Без Федерера и Джоковича. Топ-10 самых мощных теннисистов в истории. ВИДЕО
А на первом месте теннисист из Чили
YouTube-канал Tennis TV представил десятку самых силовых теннисистов всех времен.
Среди действующих игроков в этом списке представлен Рафаэль Надаль, но нет Роджера Федерера и Новака Джоковича.
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