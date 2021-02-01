Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Мельбурне

Третья ракетка Украины в первом раунде турнира в Мельбурне категории WTA 500 с призовым фондом $565,530 сыграет с теннисисткой из Канады Габриэлой Дабровски, которая в мировом рейтинге занимает 493-е место.

В случае победы Костюк во втором круге сыграет с 7-й сеяной Дженнифер Брэди или экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой.

Для Костюк турнир в Мельбурне станет вторым в сезоне. В начале января украинка в Абу-Даби впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире WTA, что позволило ей дебютировать в топ-80 рейтинга WTA.