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Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Мельбурне

Теннис
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Марта будет большим фаворитом поединка

Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в Мельбурне
Новина українською

Третья ракетка Украины в первом раунде турнира в Мельбурне категории WTA 500 с призовым фондом $565,530 сыграет с теннисисткой из Канады Габриэлой Дабровски, которая в мировом рейтинге занимает 493-е место.

В случае победы Костюк во втором круге сыграет с 7-й сеяной Дженнифер Брэди или экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой.

Для Костюк турнир в Мельбурне станет вторым в сезоне. В начале января украинка в Абу-Даби впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире WTA, что позволило ей дебютировать в топ-80 рейтинга WTA.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина уверенно обыграла немку во втором раунде.

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В статье: теннис Марта Костюк
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