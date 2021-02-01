Свитолина: Знаю, чего ожидать от Остапенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге турнира WTA 500 в Мельбурне обыграла Андреа Петкович (6:1, 6:4) и вышла на чемпионку Ролан Гаррос-2017 Елену Остапенко.

"Еще не просматривала нашу последнюю игру. Завтра я не играю, так что у меня будет день для подготовки, чтобы обсудить все с тренером и составить план.

В целом я знаю стиль игры Остапенко и чего от нее ожидать, у нее достаточно плоские удары", - отметила украинка.

Элина Свитолина уступает 1:2 по личным встречам с Еленой Остапенко. В последний раз теннисистки пересекались в феврале 2019 года в Дохе – украинка выиграла в двух сетах (6:4, 6:4).

Матч между Свитолиной и Остапенко на турнире в Мельбурне состоится в среду, 3 февраля.