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Серена Уильямс поделилась эмоциями после первой победы

Теннис
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Серена рада, что сохранила выдержку

Серена Уильямс поделилась эмоциями после первой победы
Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от первого официального матча в сезоне. Во втором круге турнира в Мельбурне она обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:1, 6:4.

"Я сохраняла выдержку и старалась делать те вещи, над которыми работала.

Я не могла тренироваться из-за травмы ахиллова сухожилия. Мне было нужно время. Не думаю, что я сыграла бы здесь, если бы сезон начался в обычные сроки. Не было бы счастья, да несчастье помогло", — цитирует Уильямс AFP.

В третьем круге бывшая первая ракетка мира встретится с Цветаной Пиронковой из Болгарии. Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 8 февраля.

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В статье: Серена Уильямс
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