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Надаль создал аккаунт в TikTok

Теннис
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Но пока испанец не опубликовал ни единого видео

Надаль создал аккаунт в TikTok
Новина українською

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль создал аккаунт в TikTok. Аккаунт является подтверждённым, однако пока Надаль не опубликовал ни одного видео.

"Я теннисист и изучаю эту молодёжную программу. Оставайтесь со мной", — написал Надаль в описании профиля.

Завтра, 2 февраля, Надаль сыграет с австралийцем Алексом де Минором на ATP Cup. После Кубка испанец выступит на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 8 февраля.

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В статье: Рафаэль Надаль
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