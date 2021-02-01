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Надаль создал аккаунт в TikTok
Но пока испанец не опубликовал ни единого видео
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль создал аккаунт в TikTok. Аккаунт является подтверждённым, однако пока Надаль не опубликовал ни одного видео.
"Я теннисист и изучаю эту молодёжную программу. Оставайтесь со мной", — написал Надаль в описании профиля.
Завтра, 2 февраля, Надаль сыграет с австралийцем Алексом де Минором на ATP Cup. После Кубка испанец выступит на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 8 февраля.
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