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Осака: Я готова остаться в своей комнате на две недели, чтобы сыграть на Олимпиаде
Японка с нетерпением ждет ОИ
Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от Олимпийских игр в Токио (Япония), которые должны пройти этим летом.
"Я готова остаться в своей комнате на две недели, чтобы сыграть на Олимпиаде. Предыдущую я пропустила, и выступление в Токио было бы для меня особенным.
Честно говоря, я переживаю не за спортсменов. Меня волнует общая безопасность всех остальных, потому что будут открыты границы. Люди будут прилетать из разных мест. Я бы просто хотела, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Мои знакомые из Японии, с которыми я разговаривала, очень рады Играм, но обеспокоены, потому что приедет много людей. Они сказали, что до тех пор, пока ситуация в Японии становится лучше, а не хуже, всё должно быть хорошо", — приводит слова Осаки The Age.
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