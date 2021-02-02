Федерер возобновит карьеру в марте в Дохе

Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер в интервью радио SRF сообщил, что его возвращение на корт состоится 8-15 марта на турнире АТР-250 в Дохе.

Последний официальный матч Федерер провел 30 января 2020 года, проиграв в трех сетах Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open. После этого швейцарец перенес две операции на колене и досрочно завершил сезон.

Роджер Федерер в актуальном рейтинге АТР занимает 5-е место.