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Федерер возобновит карьеру в марте в Дохе

Теннис
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Легендарный швейцарец определился с датой камбэка

Федерер возобновит карьеру в марте в Дохе
Новина українською

Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер в интервью радио SRF сообщил, что его возвращение на корт состоится 8-15 марта на турнире АТР-250 в Дохе.

Последний официальный матч Федерер провел 30 января 2020 года, проиграв в трех сетах Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open. После этого швейцарец перенес две операции на колене и досрочно завершил сезон.

Роджер Федерер в актуальном рейтинге АТР занимает 5-е место.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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