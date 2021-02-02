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Стаховский с камбэком обыграл россиянина и прорвался во второй раунд в Мельбурне

Теннис
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Долгожданная победа Сергея на турнире АТР

Стаховский с камбэком обыграл россиянина и прорвался во второй раунд в Мельбурне
Новина українською

Сергей Стаховский в первом раунде турнира в Мельбурне за 2 часа и 8 минут обыграл 182-ю ракетку мира из России Романа Сафиуллина.

Стаховский после поражения в первом сете во второй партии уступал 3:4 с брейком, но выиграл 3 гейма подряд. В решающем сете украинец сделал ранний брейк, а в геймах на своей подаче отыграл четыре брейк-поинта.

Стаховский продлил свою победную серию до четырех матчей. Ранее первая ракетка Украины одержал три победы в квалификации Australian Open.

Следующим соперником Сергея Стаховского в Мельбурне станет 6-й сеяный Райлли Опелка.

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Роман Сафиуллин (Россия) – Сергей Стаховский (Украина) – 7:6, 4:6, 3:6

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В статье: теннис Сергей Стаховский
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