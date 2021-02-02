Стаховский с камбэком обыграл россиянина и прорвался во второй раунд в Мельбурне

Сергей Стаховский в первом раунде турнира в Мельбурне за 2 часа и 8 минут обыграл 182-ю ракетку мира из России Романа Сафиуллина.

Стаховский после поражения в первом сете во второй партии уступал 3:4 с брейком, но выиграл 3 гейма подряд. В решающем сете украинец сделал ранний брейк, а в геймах на своей подаче отыграл четыре брейк-поинта.

Стаховский продлил свою победную серию до четырех матчей. Ранее первая ракетка Украины одержал три победы в квалификации Australian Open.

Следующим соперником Сергея Стаховского в Мельбурне станет 6-й сеяный Райлли Опелка.

Great Ocean Road Open. АТР 250 с призовым фондом $382,575. 1-й раунд

Роман Сафиуллин (Россия) – Сергей Стаховский (Украина) – 7:6, 4:6, 3:6