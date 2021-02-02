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"Обезьянка" в теннисе – уникальный удар, на который способны единицы. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Одна из тех вещей, за которые мы любим теннис

"Обезьянка" в теннисе – уникальный удар, на который способны единицы. ВИДЕО
Новина українською

YouTube-канал Tennis TV опубликовал подборку из 21 случая, когда теннисистам удавалось так подкрутить мяч, что тот возвращался на их половину корта. Этот удар на теннисном сленге называется «обезьянкой».

Подобными ударами отмечались Роджер Федерер, Пабло Куэвас, Доминик Тим и другие.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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