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ATP Cup: Сербия обыграла Канаду, Испания без Надаля огорчила Австралию
Результаты первого дня командного турнира в Австралии
Группа А
Сербия – Канада 2:1
Милош Раонич – Душан Лайович – 6:3, 6:4
Новак Джокович – Денис Шаповалов – 7:5, 7:5
Новак Джокович/Филип Крайинович – Милош Раонич/Денис Шаповалов – 7:5, 7:6
Группа B
Испания – Австралия – 3:0
Пабло Карреньо-Буста – Джон Миллман – 6:2, 6:4
Роберто Баутиста-Агут – Алекс де Минаур – 4:6, 6:4, 6:4
Пабло Карреньо-Буста/Марсель Гранольерс – Джон Пирс/Люк Сэвилл – 6:4, 7:5
Группа С
Австрия – Италия – 1:2
Деннис Новак – Фабио Фоньини – 6:3, 6:2
Маттео Берреттини – Доминик Тим – 6:2, 6:4
Фабио Фоньини/Маттео Берреттини – Доминик Тим/Деннис Новак – 6:1, 6:4
Группа D
Россия – Аргентина – 2:1
Андрей Рублев – Гвидо Пелья – 6:1, 6:2
Даниил Медведев – Диего Шварцман – 7:5, 6:3
Максимо Гонсалес/Орасио Себальос – Аслан Карацев/Андрей Рублев – 6:4, 7:6
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