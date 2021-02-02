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ATP Cup: Сербия обыграла Канаду, Испания без Надаля огорчила Австралию

Теннис
(1 голосов)

Результаты первого дня командного турнира в Австралии

ATP Cup: Сербия обыграла Канаду, Испания без Надаля огорчила Австралию
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Группа А

Сербия – Канада 2:1

Милош Раонич – Душан Лайович – 6:3, 6:4

Новак Джокович – Денис Шаповалов – 7:5, 7:5

Новак Джокович/Филип Крайинович – Милош Раонич/Денис Шаповалов – 7:5, 7:6

Группа B

Испания – Австралия – 3:0

Пабло Карреньо-Буста – Джон Миллман – 6:2, 6:4

Роберто Баутиста-Агут – Алекс де Минаур – 4:6, 6:4, 6:4

Пабло Карреньо-Буста/Марсель Гранольерс – Джон Пирс/Люк Сэвилл – 6:4, 7:5

Группа С

Австрия – Италия – 1:2

Деннис Новак – Фабио Фоньини – 6:3, 6:2

Маттео Берреттини – Доминик Тим – 6:2, 6:4

Фабио Фоньини/Маттео Берреттини – Доминик Тим/Деннис Новак – 6:1, 6:4

Группа D

Россия – Аргентина – 2:1

Андрей Рублев – Гвидо Пелья – 6:1, 6:2

Даниил Медведев – Диего Шварцман – 7:5, 6:3

Максимо Гонсалес/Орасио Себальос – Аслан Карацев/Андрей Рублев – 6:4, 7:6

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль ATP Cup
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