Надаль получил травму перед стартом Australian Open

Рафаэль Надаль на своей странице в Твиттере сообщил о том, что пропустил первый матч сборной Испании на ATP Cup из-за проблем со спиной:

"Всем привет. Вместе со сборной Испании и своей командой я решил не играть в первом матче ATP Cup в Мельбурне из-за болей в пояснице. Надеюсь, я буду чувствовать себя лучше в четверг. У нас сильная команда с Карреньо Бустой, Баутистой Агутом и Гранольерсом".

Hi all, we have decided with #TeamSpain and my team, to not play today the first match of the @ATPCup here in #Melbourne since I have a stiff low back. Hopefully I’ll be better for Thursday. We have a strong team, all the to @pablocarreno91 @BautistaAgut & @M_Granollers #vamos ????????