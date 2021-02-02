  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль получил травму перед стартом Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль получил травму перед стартом Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Теннисист рассказал, что травма незначительная

Надаль получил травму перед стартом Australian Open
Новина українською

Рафаэль Надаль на своей странице в Твиттере сообщил о том, что пропустил первый матч сборной Испании на ATP Cup из-за проблем со спиной:

"Всем привет. Вместе со сборной Испании и своей командой я решил не играть в первом матче ATP Cup в Мельбурне из-за болей в пояснице. Надеюсь, я буду чувствовать себя лучше в четверг. У нас сильная команда с Карреньо Бустой, Баутистой Агутом и Гранольерсом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...