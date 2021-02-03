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Мельбурн. Свитолина на характере обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал
Драматичная победа украинки на Gippsland Trophy
Матч третьего раунда против чемпионки Ролан Гаррос-2017 Елены Остапенко Элина Свитолина выиграла в трех сетах за 2 часа и 14 минут.
После обидного поражения в стартовой партии (теннисистки бились за сет больше часа) Свитолина до конца матча сделала пять брейков и проиграла всего один гейм на своей подаче.
В матче с Остапенко украинка подала 5 эйсов, сделала 7 двойных ошибок, выиграла 66% очков с первой подачи и реализовала 7 из 12 брейк-поинтов.
Путевку в полуфинал в Мельбурне Элина Свитолина разыграет в матче с 20-й ракеткой мира Элизой Мертенс, которая в третьем круге обыграла Каролин Гарсию (7:6, 6:3).
Елена Остапенко (Латвия, 13) – Элина Свитолина (Украина, 3) – 7:6, 3:6, 2:6
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