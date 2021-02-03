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Мельбурн. Костюк за 57 минут разгромила канадку
Так бы всегда
Марта Костюк в первом матче после двухнедельного строго карантина с легкостью разобралась с 493-й ракеткой мира из Канады Габриэлой Дабровски. За 57 минут украинка позволила своей сопернице взять всего три гейма.
Костюк на пути к победе сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче. Также в активе Марты 1 эйс и 69% выигранных очков с первого мяча.
Во втором раунде Grampians Trophy Марта Костюк 5-го февраля сыграет с №24 рейтинга WTA американкой Дженнифер Брэйди, которая сегодня легко прошла именитую Светлану Кузнецову (6:3, 6:0).
Марта Костюк (Украина) – Габриэла Дабровски (Канада) – 6:0, 6:3
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