Мельбурн. Костюк за 57 минут разгромила канадку

Марта Костюк в первом матче после двухнедельного строго карантина с легкостью разобралась с 493-й ракеткой мира из Канады Габриэлой Дабровски. За 57 минут украинка позволила своей сопернице взять всего три гейма.

Костюк на пути к победе сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче. Также в активе Марты 1 эйс и 69% выигранных очков с первого мяча.

Во втором раунде Grampians Trophy Марта Костюк 5-го февраля сыграет с №24 рейтинга WTA американкой Дженнифер Брэйди, которая сегодня легко прошла именитую Светлану Кузнецову (6:3, 6:0).

Мельбурн. WTA 500 с призовым фондом $565,530. 1-й раунд

Марта Костюк (Украина) – Габриэла Дабровски (Канада) – 6:0, 6:3