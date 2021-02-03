Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волевая победа Свитолиной над Остапенко в Мельбурне. ВИДЕО
Какой же сложный матч!
Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 500 в Мельбурне в трех сетах обыграла Елену Остапенко (6:7, 6:3, 6:2). Матч продолжался более двух часов.
Свитолиной удалось поставить красивую точку в этом драматичном противостоянии – на матч-боле Элина с бэкхенда идеально выстрелила по линии.
Следующей соперницей украинки в Мельбурне станет Элиза Мертенс.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кравченко перешел в Черноморец, Хачериди сватают в Ворсклу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Без комментариев. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Видео голов и обзор матча
- Динамо торгует бомбардира, Яремчук снова поссорился, а МЮ забил 9 голов. Главные новости от 2 февраля
- Элина Свитолина: Всегда начинайте свой день с чашки позитива. Видео
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...