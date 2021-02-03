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Волевая победа Свитолиной над Остапенко в Мельбурне. ВИДЕО

Теннис
(2 голосов)

Какой же сложный матч!

Волевая победа Свитолиной над Остапенко в Мельбурне. ВИДЕО
Новина українською

Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 500 в Мельбурне в трех сетах обыграла Елену Остапенко (6:7, 6:3, 6:2). Матч продолжался более двух часов.

Свитолиной удалось поставить красивую точку в этом драматичном противостоянии – на матч-боле Элина с бэкхенда идеально выстрелила по линии.

Следующей соперницей украинки в Мельбурне станет Элиза Мертенс.

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В статье: Элина Свитолина Елена Остапенко
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