Волевая победа Свитолиной над Остапенко в Мельбурне. ВИДЕО

Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 500 в Мельбурне в трех сетах обыграла Елену Остапенко (6:7, 6:3, 6:2). Матч продолжался более двух часов.

Свитолиной удалось поставить красивую точку в этом драматичном противостоянии – на матч-боле Элина с бэкхенда идеально выстрелила по линии.

Следующей соперницей украинки в Мельбурне станет Элиза Мертенс.