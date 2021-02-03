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Мельбурн. Стаховский в борьбе уступил шестой ракетке турнира
Украинцу не удалось совершить сенсацию
Сергей Стаховский во втором раунде турнира АТР-250 в Мельбурне в двух сетах за 1 час и 23 минуты проиграл гиганту из США Рейлли Опелке.
Первый сет прошел без брейков, а на тайбрейке Стаховский отыгрался со счета 3:6 и добрался до сет-бола, однако в концовке партии Опелка взял три мяча подряд и повел в счете.
Судьбу второго сета и матча в целом решил брейк от американца в пятом гейме. Шансов вернуть свою подачу у Стаховского уже не было.
На Great Ocean Road Open Сергей Стаховский заработал 4 тысячи долларов призовых и 10 очков в рейтинг АТР.
Рейлли Опелка (США, 6) – Сергей Стаховский (Украина) – 7:6, 6:4
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