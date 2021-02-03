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Мельбурн. Стаховский в борьбе уступил шестой ракетке турнира

Теннис
(2 голосов)

Украинцу не удалось совершить сенсацию

Мельбурн. Стаховский в борьбе уступил шестой ракетке турнира
Новина українською

Сергей Стаховский во втором раунде турнира АТР-250 в Мельбурне в двух сетах за 1 час и 23 минуты проиграл гиганту из США Рейлли Опелке.

Первый сет прошел без брейков, а на тайбрейке Стаховский отыгрался со счета 3:6 и добрался до сет-бола, однако в концовке партии Опелка взял три мяча подряд и повел в счете.

Судьбу второго сета и матча в целом решил брейк от американца в пятом гейме. Шансов вернуть свою подачу у Стаховского уже не было.

На Great Ocean Road Open Сергей Стаховский заработал 4 тысячи долларов призовых и 10 очков в рейтинг АТР.

Мельбурн. АТР 250 с призовым фондом $382,575. 2-й раунд

Рейлли Опелка (США, 6) – Сергей Стаховский (Украина) – 7:6, 6:4

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В статье: Сергей Стаховский Рейлли Опелка
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