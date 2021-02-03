Свитолина: Порадовало, что я смогла отыграться в матче с Остапенко

Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 500 в Мельбурне в трех сетах обыграла Елену Остапенко (6:7, 6:3, 6:2) и вышла на 20-ю ракетку мира Элизу Мертенс, которой ранее проигрывала в четвертьфинале Australian Open.

"Сегодня было немного ветрено и было действительно трудно поймать ритм. Против Остапенко нелегко играть, потому что она часто действует активно и тебе всегда нужно быть начеку.

В первом сете я играла немного плоско, я была недовольна тем, как стартовала. Дальше я старалась возвращать как можно больше мячей на сторону соперницы и получить преимущество там, где у меня был шанс.

Меня очень порадовало то, как я смогла отыграться после поражения в первой партии. Главное, что мне нужно было делать, – это играть более агрессивно и чаще попадать в корт, потому что в первом сете я допустила много ошибок.

Что касается следующего матча против Элизе Мертенс, то я знаю ее игру. Это будет совсем другой матч. Для меня будет важно с самого начала встречи играть в свой лучший теннис. Мертенс старается действовать агрессивно, так что мы с тренером пройдемся по плану на игру", - сказала Свитолина на пресс-конференции после матча.

С Элизой Мертенс в четвертьфинале Gippsland Trophy Элина Свитолина сыграет в четверг, 4 февраля.