Россия и Италия досрочно вышли в полуфинал ATP Cup

На командном турнире АТР в Мельбурне досрочно определились два из четырех полуфиналистов.

Италия после вчерашней победы над Австрией (2:1) сегодня с аналогичным счетом переиграла Францию. Оба очка итальянцы взяли в одиночных матчах – Фабио Фоньини прошел Бенуа Пэра (6:1, 7:6), а Маттео Берреттини неожиданно легко остановил Гаэля Монфиса (6:4, 6:2).

У России прогнозируемо не возникло проблем в матче с Японией. Андрей Рублев обыграл Йосихито Нисиоку (6:1, 6:3), а Даниил Медведев в двух сетах (6:2, 6:4) разобрался с Кеи Нисикори.

Фаворитами на выход в полуфинал АТР Cup от групп А и B являются прошлогодние финалисты турнира – Сербия Новака Джоковича и Испания Рафаэля Надаля.