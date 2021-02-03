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Мельбурн. Костюк пробилась в четвертьфинал в парном разряде
Марта продолжает штамповать победы
Марта Костюк вместе с Александрой Саснович во втором раунде парного турнира в Мельбурне (WTA 500 с призовым фондом $565,530) за 1 час и 40 минут обыграла китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань (5:7, 6:4, 10:6).
Костюк и Саснович сделали 7 брейков и проиграли 7 геймов на своей подаче. На решающем тайбрейке украино-белорусский дуэт сумел взять на приеме шесть мячей.
Следующими соперницами Костюк и Саснович станут четвертые сеяные Чжэн Сайсай и Дуань Инъин.
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