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Мельбурн. Костюк пробилась в четвертьфинал в парном разряде

Теннис
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Марта продолжает штамповать победы

Мельбурн. Костюк пробилась в четвертьфинал в парном разряде
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Марта Костюк вместе с Александрой Саснович во втором раунде парного турнира в Мельбурне (WTA 500 с призовым фондом $565,530) за 1 час и 40 минут обыграла китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань (5:7, 6:4, 10:6).

Костюк и Саснович сделали 7 брейков и проиграли 7 геймов на своей подаче. На решающем тайбрейке украино-белорусский дуэт сумел взять на приеме шесть мячей.

Следующими соперницами Костюк и Саснович станут четвертые сеяные Чжэн Сайсай и Дуань Инъин.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк за 57 минут выиграла стартовый матч в Мельбурне в одиночном разряде.

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В статье: Марта Костюк Александра Саснович
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