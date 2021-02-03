Спортивный арбитражный суд принял решение по делу Ястремской

CAS отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской по поводу её временного отстранения.

Об этом пишется на официальном сайте организации.

"Временное отстранение Даяны Ястремской остается в силе до вынесения окончательного решения инстанциями ITF по этому делу (за которым может последовать новая апелляция в CAS)".

Напомним, 22 января Независимый трибунал ITF отклонил ходатайство Ястремской об отмене временного отстранения от выступлений из-за положительного теста на допинг. Позднее теннисистка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Обе стороны договорились об ускоренном процессе, чтобы решение было принято до 3 февраля, и украинка имела шанс сыграть на Australian Open.