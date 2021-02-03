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Ястремская отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляцию

Теннис
(1 голосов)

даяна очень расстроена

Ястремская отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляцию
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сделала заявление в соцсетях после решения Спортивного арбитражного суда не удовлетворять её апелляцию.

Хочу подчеркнуть, что решения, принятые Независимым трибуналом ITF и CAS, относятся только к вопросу о временном отстранении (от соревнований), - сказано в заявлении Ястремской. - Теперь пришло время защитить себя по существу спора. Моя команда и я уверены, что мы способны доказать мою невиновность, о чем услышит Независимый трибунал ITF от меня, свидетелей и экспертов".

Ястремская также отметила, что поехала в Австралию, так как в случае удовлетворения её ходатайства или апелляции она могла бы выступить на Australian Open. По этой же причине она и получила разрешение отправиться в Мельбурн.

"Не могу выразить словами, насколько я разочарована, что не смогу участвовать в первом турнире Большого Шлема в этом году. Я благодарна властям за те условия, которые были организованы для игроков в такие непростые времена. Со своей стороны я намерена оплатить все расходы, которые Tennis Australia взяла на себя. Я по-прежнему полна решимости продемонстрировать свою невиновность и очистить свое имя. Я хочу поблагодарить всех своих поклонников за их поддержку

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В статье: Даяна Ястремская
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Источник:
БТУ

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