Ястремская отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляцию

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сделала заявление в соцсетях после решения Спортивного арбитражного суда не удовлетворять её апелляцию.

Хочу подчеркнуть, что решения, принятые Независимым трибуналом ITF и CAS, относятся только к вопросу о временном отстранении (от соревнований), - сказано в заявлении Ястремской. - Теперь пришло время защитить себя по существу спора. Моя команда и я уверены, что мы способны доказать мою невиновность, о чем услышит Независимый трибунал ITF от меня, свидетелей и экспертов".

Ястремская также отметила, что поехала в Австралию, так как в случае удовлетворения её ходатайства или апелляции она могла бы выступить на Australian Open. По этой же причине она и получила разрешение отправиться в Мельбурн.

"Не могу выразить словами, насколько я разочарована, что не смогу участвовать в первом турнире Большого Шлема в этом году. Я благодарна властям за те условия, которые были организованы для игроков в такие непростые времена. Со своей стороны я намерена оплатить все расходы, которые Tennis Australia взяла на себя. Я по-прежнему полна решимости продемонстрировать свою невиновность и очистить свое имя. Я хочу поблагодарить всех своих поклонников за их поддержку