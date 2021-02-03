На Australian Open линейных судей заменят голосовые записи

На Australian Open 2021 не будет линейных судей.

Впервые на турнирах "Большого шлема" было решено отказаться от линейных судей, их заменят с помощью записанных голосовых команд. Так, будут использоваться записи фраз "Аут", "Фут фол", "Фол". Проигрывать аудиозаписи будет автоматическая система с трэкинг-камерами. При этом голосовые команды запишут люди, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса в Австралии. Организаторы решили привлечь врачей, пожарных и спасателей к этой работе, чтобы отдать им должное.

"Australian Open станет первым турниром "Большого шлема", где внедрят систему линейных команд", — цитирует турнирного директора Крэйга Тили Reuters.