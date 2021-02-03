Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На Australian Open линейных судей заменят голосовые записи
Теперь Джоковича не дисквалифицируют
На Australian Open 2021 не будет линейных судей.
Впервые на турнирах "Большого шлема" было решено отказаться от линейных судей, их заменят с помощью записанных голосовых команд. Так, будут использоваться записи фраз "Аут", "Фут фол", "Фол". Проигрывать аудиозаписи будет автоматическая система с трэкинг-камерами. При этом голосовые команды запишут люди, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса в Австралии. Организаторы решили привлечь врачей, пожарных и спасателей к этой работе, чтобы отдать им должное.
"Australian Open станет первым турниром "Большого шлема", где внедрят систему линейных команд", — цитирует турнирного директора Крэйга Тили Reuters.
Популярное сейчас
- Спортивный арбитражный суд принял решение по делу Ястремской
- Свой-чужой. За и против перехода Виктора Коваленко в Аталанту
- Соперник Динамо теряет звезду, 13 млн за румына. ТОП-10 самых дорогих трансферов зимы
- Мельбурн. Свитолина на характере обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО