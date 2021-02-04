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Ровно 20 лет назад Федерер впервые выиграл турнир АТР. ВИДЕО

Теннис
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Ровно 20 лет назад Федерер впервые выиграл турнир АТР. ВИДЕО
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Роджер Федерер 4 февраля 2001 года в финале турнира в Милане со счетом 6:4, 6:7, 6:4 обыграл Жюльена Бутье и впервые стал победителем соревнований категории АТР. Свой премьерный титул будущий лучший теннисист мира выиграл с третьей попытки после поражений в решающих матчах в Марселе и Базеле осенью 2000 года.

Сейчас в активе Федерера 103 титула АТР, включая 20 Шлемов. По этому показателю швейцарец в истории тенниса уступает только Джимми Коннорсу, у которого 109 побед на уровне АТР.

После годичного перерыва Роджер Федерер возобновит карьеру в начале марта на турнире в Дохе.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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