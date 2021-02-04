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Свитолина и Костюк в пятницу в Мельбурне могут сыграть по два матча
Украинок ждет напряженный день
Как известно, в четверг программа турниров АТР и WTA в Мельбурне из-за положительного теста на коронавирус у одного из работников отеля была полностью отменена.
WTA объявила, что в связи с оптимизацией расписания все матчи пятницы в женском туре будут проведены в усеченном формате – с тайбрейком до 10 очков при счете 1:1 по сетам. Ожидается, что теннисистки проведут по два матча в день.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/4 финала Gippsland Trophy сыграет с Элизой Мертенс, а в случае победы украинка может выйти на Наоми Осаку или Ирину Бегу.
Марта Костюк во втором круге Grampians Trophy встретится с 24-й ракеткой мира Дженнифер Брэйди. Если 18-летняя украинка пройдет этот рубеж, то в пятницу в четвертьфинале сыграет с Еленой Рыбакиной или Барборой Крейчиковой.
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