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Надаль: Я не готов на все 100 процентов

Теннис
(1 голосов)

Рафа рассказал о своей травме

Надаль: Я не готов на все 100 процентов
Новина українською

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о самочувствии. Напомним, из-за повреждения поясницы он пропустит групповой этап ATP Cup.

"Я не в ужасной форме, но чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы играть. В конце одной из тренировок почувствовал напряжение в пояснице. Я прохожу ежедневное лечение и верю, что в ближайшие дни ситуация улучшится.

Думаю, что мне уже немного лучше, но я ещё не готов проводить матчи с максимальной интенсивностью, потому что я не готов на все 100 процентов. Нужно следить, как развивается ситуация день ото дня.

Сейчас моя главная цель — попытаться как можно лучше восстановиться. Думаю, что у меня была хорошая предсезонная подготовка, и я начал этот год с максимальным энтузиазмом, хорошо потренировавшись на Мальорке и в Аделаиде", — приводит слова Надаля Tennis 365.

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В статье: Рафаэль Надаль
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