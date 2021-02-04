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Матчи на турнирах в Мельбурне пройдут в новом формате
Матчи возобновятся 5 февраля
Матчи на турнирах WTA в Мельбурне (Австралия), которые возобновятся завтра, 5 февраля, пройдут в новом формате. Теннисистки будут играть по два полноценных сета, а третий, в случае необходимости, пройдёт в формате тай-брейка до 10 очков, пишет Ubitennis.
Встречи на турнирах ATP и на ATP Cup продолжатся в традиционном формате.
Турниры в Мельбурне были приостановлены из-за обнаружения коронавируса у сотрудника одного из отелей для игроков. Австралийские СМИ информировали, что игроки и весь персонал, которые находятся в отеле, были немедленно изолированы. Они проходят тесты на коронавирус.
В федерации тенниса Австралии надеются, что все турниры удастся завершить к воскресенью. В понедельник стартует Australian Open.
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