Матчи на турнирах в Мельбурне пройдут в новом формате

Матчи на турнирах WTA в Мельбурне (Австралия), которые возобновятся завтра, 5 февраля, пройдут в новом формате. Теннисистки будут играть по два полноценных сета, а третий, в случае необходимости, пройдёт в формате тай-брейка до 10 очков, пишет Ubitennis.

Встречи на турнирах ATP и на ATP Cup продолжатся в традиционном формате.

Турниры в Мельбурне были приостановлены из-за обнаружения коронавируса у сотрудника одного из отелей для игроков. Австралийские СМИ информировали, что игроки и весь персонал, которые находятся в отеле, были немедленно изолированы. Они проходят тесты на коронавирус.

В федерации тенниса Австралии надеются, что все турниры удастся завершить к воскресенью. В понедельник стартует Australian Open.