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Маррей начнет сезон с квалификации челленджера в Биелле
Турнир стартует 8 февраля
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей сыграет в квалификации челленджера в Биелле (Италия), который пройдёт параллельно со второй неделей Открытого чемпионата Австралии, сообщает журналист Рассел Фуллер на своей странице в "Твиттере".
Маррею и другим участникам турнира не придётся отбывать карантин. Челленджер в Биелле стартует 8 февраля.
Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира "Большого шлема".
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.
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