Маррей начнет сезон с квалификации челленджера в Биелле

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей сыграет в квалификации челленджера в Биелле (Италия), который пройдёт параллельно со второй неделей Открытого чемпионата Австралии, сообщает журналист Рассел Фуллер на своей странице в "Твиттере".

Маррею и другим участникам турнира не придётся отбывать карантин. Челленджер в Биелле стартует 8 февраля.

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира "Большого шлема".

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.