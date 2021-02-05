Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк проиграла в 1/8 финала турнира в Мельбурне
К сожалению, украинка уступила
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №78) проиграла в матче 1/8 финала турнира Grampians Trophy в Мельбурне (Австралия). Наша соотечественница уступила представительнице США Дженнифер Брэйди (WTA №24).
Счет встречи 6-1; 6-4 в пользу победительницы этого матча, на счету которой 3 эйса, 4 реализованых брейка и отсутствие двойных ошибок. В активе Марты 1 подача на вылет, 1 реализованный брейк и 4 двойные ошибки.
Это была первая очная встреча спортсменок между собой. Сейчас счет 1-0 в пользу Брейди.
В матче 1/4 финала американка сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA №66).
Популярное сейчас
- Андриевский: После матча с ЦСКА 1948 настроение немного поникшее
- Отмена группового этапа, увеличение числа команд. УЕФА рассмотрит новый формат ЛЧ
- Караваев: Согласен, что нынешнюю молодежь Динамо можно назвать "золотой"
- Без Свитолиной. Это лучшие теннисистки 10-летия в WTA-туре. ВИДЕО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО