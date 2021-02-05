Марта Костюк проиграла в 1/8 финала турнира в Мельбурне

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №78) проиграла в матче 1/8 финала турнира Grampians Trophy в Мельбурне (Австралия). Наша соотечественница уступила представительнице США Дженнифер Брэйди (WTA №24).

Счет встречи 6-1; 6-4 в пользу победительницы этого матча, на счету которой 3 эйса, 4 реализованых брейка и отсутствие двойных ошибок. В активе Марты 1 подача на вылет, 1 реализованный брейк и 4 двойные ошибки.

Это была первая очная встреча спортсменок между собой. Сейчас счет 1-0 в пользу Брейди.

В матче 1/4 финала американка сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA №66).