Свитолина и Костюк получили соперниц в первом круге Australian Open

Уже 8 февраля стартует ежегодный розыгрыш турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии. В этом году в женской сетке турнира сыграют две представительницы Украины.

Элина Свитолина (WTA №5) свой путь к титулу начнет матчем против представительницы Чехии Мари Боузковой (WTA №54).

Марта Костюк (WTA №78) в первом поединке на турнире встретится со своей недавней обидчицей, россиянкой Вероникой Кудерметовой (WTA №36).

Отметим, что действующей чемпионкой турнира является американка София Кенин (WTA №4). Для нее жребий оказался одним из самых простых - игра против обладательницы wild card Мэдисон Ингилс.