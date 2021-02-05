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Свитолина и Костюк получили соперниц в первом круге Australian Open
Скоро стартует чемпионат
Уже 8 февраля стартует ежегодный розыгрыш турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии. В этом году в женской сетке турнира сыграют две представительницы Украины.
Элина Свитолина (WTA №5) свой путь к титулу начнет матчем против представительницы Чехии Мари Боузковой (WTA №54).
Марта Костюк (WTA №78) в первом поединке на турнире встретится со своей недавней обидчицей, россиянкой Вероникой Кудерметовой (WTA №36).
Отметим, что действующей чемпионкой турнира является американка София Кенин (WTA №4). Для нее жребий оказался одним из самых простых - игра против обладательницы wild card Мэдисон Ингилс.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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