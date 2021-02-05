  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. АТР. Стаховский сыграет против Лайовича в первом раунде Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АТР. Стаховский сыграет против Лайовича в первом раунде Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Украинец получил соперника

АТР. Стаховский сыграет против Лайовича в первом раунде Australian Open
UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №184) получил соперника по первому раунду Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира нашему соотечественнику будет противостоять представитель Сербии Душан Лайович (АТР №24).

Первая ракетка мира Новак Джокович свой путь начнет матчем против француза Джереми Шарди (АТР №66), Рафаэль Надаль (АТР №2) стартует поединком против серба Ласло Дьере (АТР №56), а Доминик Тим (АТР №3) встретится с казахом Михаилом Кукушкиным (АТР №90).

Напомним, что ранее Свитолина и Костюк получили соперниц в первом круге АО.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...