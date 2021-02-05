Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Стаховский сыграет против Лайовича в первом раунде Australian Open
Украинец получил соперника
Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №184) получил соперника по первому раунду Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира нашему соотечественнику будет противостоять представитель Сербии Душан Лайович (АТР №24).
Первая ракетка мира Новак Джокович свой путь начнет матчем против француза Джереми Шарди (АТР №66), Рафаэль Надаль (АТР №2) стартует поединком против серба Ласло Дьере (АТР №56), а Доминик Тим (АТР №3) встретится с казахом Михаилом Кукушкиным (АТР №90).
Напомним, что ранее Свитолина и Костюк
Популярное сейчас
- Лацио следит за Трубиным, загадочный новичок Олимпика. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шахтер – Борац. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
- Черноморец прекратил сотрудничество с Приймой
- Мельбурн. Свитолина уверенно обыграла немку во втором раунде
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО