  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс может не сыграть на Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс может не сыграть на Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Американка травмирована

Серена Уильямс может не сыграть на Australian Open
UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс (WTA №11) снялась с матча 1/2 финала турнира в Мельбурне (Австралия). Экс-первая ракетка мира получила травму правого плечевого сустава. Именно по этой причине она не сможет провести полуфинальный матч против лучшей теннисистки планеты Эшли Барти (WTA №1).

На данный момент не известно, сыграет ли Серена Уильямс на Открытом чемпионате Австралии.

Отметим, что в финальном матче турнира в Мельбурне Барти сыграет против победительницы пары Вондрушова / Мугуруса.

Напомним, что ранее Свитолина и Костюк получили соперниц по первому кругу АО.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Серена Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...