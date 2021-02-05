Серена Уильямс может не сыграть на Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс (WTA №11) снялась с матча 1/2 финала турнира в Мельбурне (Австралия). Экс-первая ракетка мира получила травму правого плечевого сустава. Именно по этой причине она не сможет провести полуфинальный матч против лучшей теннисистки планеты Эшли Барти (WTA №1).

На данный момент не известно, сыграет ли Серена Уильямс на Открытом чемпионате Австралии .

Отметим, что в финальном матче турнира в Мельбурне Барти сыграет против победительницы пары Вондрушова / Мугуруса.