Марта Костюк готова к старту Australian Open. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №78) готова к старту Открытого чемпионата Австралии. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Australian Open - дальше"

Напомним, что ранее Костюк проиграла в матче 1/8 финала турнира в Мельбурне.