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Марта Костюк готова к старту Australian Open. Фото
Украинка готовится к началу соревнований
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №78) готова к старту Открытого чемпионата Австралии. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Australian Open - дальше"
Напомним, что ранее Костюк
Отметим, что Свитолина и Костюк
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