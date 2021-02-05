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Теофимо Лопес: Флойд великий человек, но разрушает свое наследие

Теннис
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Теофимо Лопес: Флойд великий человек, но разрушает свое наследие
UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал попытки легендарного американца Флойда Мейвезера организовать выставочные бои. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Флойд великий человек, но разрушает свое наследие. Очень обидно смотреть, как все это происходит. Я очень люблю Мейвезера и всегда ровняюсь на него. Он проделал огромную работу в течение своей карьеры" - сказал Лопес.

Напомним, что ранее Александр Усик прокомментировал бой Ломаченко - Лопес.

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В статье: Флойд Мейвезер Теофимо Лопес
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