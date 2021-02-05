Теофимо Лопес: Флойд великий человек, но разрушает свое наследие

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал попытки легендарного американца Флойда Мейвезера организовать выставочные бои. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Флойд великий человек, но разрушает свое наследие. Очень обидно смотреть, как все это происходит. Я очень люблю Мейвезера и всегда ровняюсь на него. Он проделал огромную работу в течение своей карьеры" - сказал Лопес.