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Теофимо Лопес: Флойд великий человек, но разрушает свое наследие
Комментарий чемпиона
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал попытки легендарного американца Флойда Мейвезера организовать выставочные бои. Его слова цитирует BoxingNews24:
"Флойд великий человек, но разрушает свое наследие. Очень обидно смотреть, как все это происходит. Я очень люблю Мейвезера и всегда ровняюсь на него. Он проделал огромную работу в течение своей карьеры" - сказал Лопес.
Напомним, что ранее Александр Усик
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