Свитолина уступает Мертенс в четвертьфинале турнира в Мельбурне

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина уступает бельгийке Элис Мертенс (WTA №20) в матче 1/4 финала турнира Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия).

Счет встречи 6-3; 5-7; 10-6 в пользу соперницы украинки, в активе которой 3 подачи на вылет, 3 с 8 реализованных брейки и 4 двойные ошибки. У Свитолиной 2 эйса, 5 из 8 реализованных брейки и 5 двойных ошибок.

В полуфинальном матче Мертенс сыграет против японки Наоми Осаки (WTA №3).