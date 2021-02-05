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Свитолина уступает Мертенс в четвертьфинале турнира в Мельбурне

Теннис
(1 голосов)

Элина проиграла матч

Свитолина уступает Мертенс в четвертьфинале турнира в Мельбурне
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина уступает бельгийке Элис Мертенс (WTA №20) в матче 1/4 финала турнира Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия).

Счет встречи 6-3; 5-7; 10-6 в пользу соперницы украинки, в активе которой 3 подачи на вылет, 3 с 8 реализованных брейки и 4 двойные ошибки. У Свитолиной 2 эйса, 5 из 8 реализованных брейки и 5 двойных ошибок.

В полуфинальном матче Мертенс сыграет против японки Наоми Осаки (WTA №3).

Напомним, что ранее Марта Костюк проиграла в 1/8 финала турнира в Мельбурне.

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В статье: Элина Свитолина Элис Мертенс
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