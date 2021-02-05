Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович прокомментировал вылет сборной Сербии с ATP Cup
Новак заявил, что это командная игра и одного матча для победы недостаточно
Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал неудачное выступление своей команды на ATP Cup. Сербская сборная не смогла выйти в полуфинал турнира.
В решающем матче группового этапа Сербия проиграла Германии со счётом 1-2.
В третьем матче противостояния Джокович и Никола Чачич проиграли Ян-Леннарду Штруффу и Александру Звереву со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:10.
"Нам не повезло, что мы проиграли. Но именно в таких моментах и проявляется этот турнир. Это командное соревнование, в котором нужно успешно выступать, а не выигрывать один матч. Это сложно.
Появившиеся свободные дни перед стартом Australian Open? Я просто расстроен, что мы вылетели с ATP Cup. Я сейчас не думаю об Открытом чемпионате Австралии или о том, сколько у меня теперь будет дней для подготовки", — цитирует Джоковича Tennis 365.
Популярное сейчас
- Милан интересуется игроком Шахтера
- Легионер Динамо: Путь в донецкий клуб для меня закрыт
- Лацио следит за Трубиным, загадочный новичок Олимпика. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Свитолина уступает Мертенс в четвертьфинале турнира в Мельбурне
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО