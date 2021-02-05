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Осака продлила свою победную серию

Теннис
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Наоми продолжает радовать своих болельщиков

Осака продлила свою победную серию
Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака продлила беспроигрышную серию до 14 матчей.

Сегодня, 5 февраля, Осака вышла в полуфинал турнира "Мельбурн-2", который проходит в Австралии. Третья ракетка мира в четвертьфинале обыграла Ирину Бегу из Румынии.

Четвертьфинал. Женщины

Наоми Осака - Ирина Бегу 7:5, 6:1

В 2020 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата США. В финале она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Осака стала первой за 25 лет чемпионкой US Open, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.

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В статье: Наоми Осака
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