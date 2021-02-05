Осака продлила свою победную серию

Японская теннисистка Наоми Осака продлила беспроигрышную серию до 14 матчей.

Сегодня, 5 февраля, Осака вышла в полуфинал турнира "Мельбурн-2", который проходит в Австралии. Третья ракетка мира в четвертьфинале обыграла Ирину Бегу из Румынии.

Четвертьфинал. Женщины

Наоми Осака - Ирина Бегу 7:5, 6:1

В 2020 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата США. В финале она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Осака стала первой за 25 лет чемпионкой US Open, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.