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Осака продлила свою победную серию
Наоми продолжает радовать своих болельщиков
Японская теннисистка Наоми Осака продлила беспроигрышную серию до 14 матчей.
Сегодня, 5 февраля, Осака вышла в полуфинал турнира "Мельбурн-2", который проходит в Австралии. Третья ракетка мира в четвертьфинале обыграла Ирину Бегу из Румынии.
Четвертьфинал. Женщины
Наоми Осака - Ирина Бегу 7:5, 6:1
В 2020 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата США. В финале она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Осака стала первой за 25 лет чемпионкой US Open, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.
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