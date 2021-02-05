Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль пропустит матч с Италией в полуфинале ATP Cup
У Рафаэля травма
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не поможет сборной Испании в полуфинальном матче ATP Cup с Италией, пишет Tennis Majors. Напомним, спортсмен пропустил групповой этап соревнований из-за травмы поясницы.
Сообщается, что завтра, 6 февраля, в индивидуальных матчах опять сыграют Пабло Карреньо-Буста и Роберто Баутиста-Агут.
В группе B Испания, Греция и Австралия одержали по одной победе. По дополнительным показателям в полуфинал вышла Испания.
Второй розыгрыш ATP Cup завершится 7 февраля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Свитолина уступает Мертенс в четвертьфинале турнира в Мельбурне
- Известно о сумме, которую обещали Евгению Хачериди в белорусском клубе
- Тете назвал две команды, с которыми результат для Шахтера будет на первом месте
- Спортивный арбитражный суд принял решение по делу Ястремской
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...