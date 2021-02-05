Надаль пропустит матч с Италией в полуфинале ATP Cup

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не поможет сборной Испании в полуфинальном матче ATP Cup с Италией, пишет Tennis Majors. Напомним, спортсмен пропустил групповой этап соревнований из-за травмы поясницы.

Сообщается, что завтра, 6 февраля, в индивидуальных матчах опять сыграют Пабло Карреньо-Буста и Роберто Баутиста-Агут.

В группе B Испания, Греция и Австралия одержали по одной победе. По дополнительным показателям в полуфинал вышла Испания.

Второй розыгрыш ATP Cup завершится 7 февраля.