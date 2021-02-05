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Организаторы Ролан Гаррос — 2021 показали постер турнира

Теннис
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Его автор - француз Жан Кларк

Организаторы Ролан Гаррос — 2021 показали постер турнира
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Франции показали официальный постер турнира. Его автором стал французский художник Жан Кларак.

Работа получила название "Окна на корт". Постер посвящён появлению вечерних матчей на соревнованиях, а также условиям проведения турнира во время пандемии коронавируса — трибуны пусты, а на экранах показывают автограф-сессию и матч со зрителями.

Напомним, действующими чемпионами "Ролан Гаррос" являются испанец Рафаэль Надаль и представительница Польши Ига Свёнтек.

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В статье: Ролан Гаррос
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