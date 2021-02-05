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Организаторы Ролан Гаррос — 2021 показали постер турнира
Его автор - француз Жан Кларк
Организаторы Открытого чемпионата Франции показали официальный постер турнира. Его автором стал французский художник Жан Кларак.
The 2021 Roland-Garros official poster.— Roland-Garros (@rolandgarros) February 5, 2021
L'affiche officielle de Roland-Garros 2021.#RolandGarros
Fenêtres sur court ©️ Jean Claracq/FFT 2021 pic.twitter.com/ZbnI0vsZEn
Работа получила название "Окна на корт". Постер посвящён появлению вечерних матчей на соревнованиях, а также условиям проведения турнира во время пандемии коронавируса — трибуны пусты, а на экранах показывают автограф-сессию и матч со зрителями.
Напомним, действующими чемпионами "Ролан Гаррос" являются испанец Рафаэль Надаль и представительница Польши Ига Свёнтек.
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