Организаторы Ролан Гаррос — 2021 показали постер турнира

Организаторы Открытого чемпионата Франции показали официальный постер турнира. Его автором стал французский художник Жан Кларак.

The 2021 Roland-Garros official poster.

L'affiche officielle de Roland-Garros 2021.#RolandGarros



Fenêtres sur court ©️ Jean Claracq/FFT 2021 pic.twitter.com/ZbnI0vsZEn — Roland-Garros (@rolandgarros) February 5, 2021

Работа получила название "Окна на корт". Постер посвящён появлению вечерних матчей на соревнованиях, а также условиям проведения турнира во время пандемии коронавируса — трибуны пусты, а на экранах показывают автограф-сессию и матч со зрителями.

Напомним, действующими чемпионами "Ролан Гаррос" являются испанец Рафаэль Надаль и представительница Польши Ига Свёнтек.