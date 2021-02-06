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WTA. Мугуруса и Барти разыграют титул на Yarra Valley Classic в Мельбурне

Теннис
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Определились финалистки соревнований

WTA. Мугуруса и Барти разыграют титул на Yarra Valley Classic в Мельбурне
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (WTA №15) в полуфинальном матче турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне (Австралия) победила чешскую спортсменку Маркету Вондрушову (WTA №21).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-0) в пользу победительницы этого матча, в активе которой 1 эйс, 5 реализованных брейков и 1 двойная ошибка. У ее соперницы 0 подач на вылет, отсутствие реализованных брейков и 3 двойные ошибки.

В финальном матче турнира испанка сыграет против первой ракетки планеты, австралийки Эшли Барти, которая одержала техническую победу в своем полуфинальном поединке.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы.

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В статье: Эшли Барти Гарбинье Мугуруса
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