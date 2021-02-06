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WTA. Мугуруса и Барти разыграют титул на Yarra Valley Classic в Мельбурне
Определились финалистки соревнований
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (WTA №15) в полуфинальном матче турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне (Австралия) победила чешскую спортсменку Маркету Вондрушову (WTA №21).
Счет встречи 2-0 (6-1; 6-0) в пользу победительницы этого матча, в активе которой 1 эйс, 5 реализованных брейков и 1 двойная ошибка. У ее соперницы 0 подач на вылет, отсутствие реализованных брейков и 3 двойные ошибки.
В финальном матче турнира испанка сыграет против первой ракетки планеты, австралийки Эшли Барти, которая
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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