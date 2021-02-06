Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина о поражении от Мертенс: К сожалению, мне немного не хватило
Комментарий украинки
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала
"Я боролась до конца, но, к сожалению, сегодня мне немного не хватило. Нужно быстро собраться с силами и теперь самое время сфокусироваться на 100% на Australian Open" - написала она.
Напомним, что ранее Свитолина и Костюк
Отметим, что
Популярное сейчас
- Левандовски не реализовал первый пенальти за 2 года
- Роналду шумит, Коваленко принимают в Бергамо, Моуриньо рискует работой. Аудиомнение #67
- Бенефис Коноплянки, лидерство Интера, тяжелый день Аякса. Главные новости за 5 февраля
- Спортивный арбитражный суд принял решение по делу Ястремской
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО