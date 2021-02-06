Элина Свитолина о поражении от Мертенс: К сожалению, мне немного не хватило

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение в матче 1/4 финала турнира в Мельбурне против бельгийки Элис Мертенс (WTA №20). Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Твиттер:

"Я боролась до конца, но, к сожалению, сегодня мне немного не хватило. Нужно быстро собраться с силами и теперь самое время сфокусироваться на 100% на Australian Open" - написала она.

Напомним, что ранее Свитолина и Костюк узнали своих соперниц по первому кругу Australian Open.