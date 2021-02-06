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Элина Свитолина о поражении от Мертенс: К сожалению, мне немного не хватило

Теннис
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Комментарий украинки

Элина Свитолина о поражении от Мертенс: К сожалению, мне немного не хватило
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение в матче 1/4 финала турнира в Мельбурне против бельгийки Элис Мертенс (WTA №20). Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Твиттер:

"Я боролась до конца, но, к сожалению, сегодня мне немного не хватило. Нужно быстро собраться с силами и теперь самое время сфокусироваться на 100% на Australian Open" - написала она.

Элина Свитолина о поражении от Мертенс: К сожалению, мне немного не хватило - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина и Костюк узнали своих соперниц по первому кругу Australian Open.

Отметим, что определился соперник Сергея Стаховского в первом туре АО.

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В статье: Элина Свитолина Элис Мертенс
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