Серена Уильямс: Готовлюсь к тому, чтобы в ближайшие две недели играть на сто процентов

Американская теннисистка Серена Уильямс (WTA №11) прокомментировала травму плеча после турнира в Мельбурне и рассказала о своей готовности к Australian Open. Ее слова цитирует The Age:

"Перенесла уже несколько процедур над плечом. Уверена, что все будет хорошо. Готовлюсь к тому, чтобы в ближайшие две недели играть на сто процентов своих возможностей.

Конечно, о плече ни в коем случае нельзя будет забывать. Важно после каждого матча делать определенные манипуляции и упражнения" - сказала она.