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Серена Уильямс: Готовлюсь к тому, чтобы в ближайшие две недели играть на сто процентов

Теннис
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Комментарий американки

Серена Уильямс: Готовлюсь к тому, чтобы в ближайшие две недели играть на сто процентов
UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс (WTA №11) прокомментировала травму плеча после турнира в Мельбурне и рассказала о своей готовности к Australian Open. Ее слова цитирует The Age:

"Перенесла уже несколько процедур над плечом. Уверена, что все будет хорошо. Готовлюсь к тому, чтобы в ближайшие две недели играть на сто процентов своих возможностей.

Конечно, о плече ни в коем случае нельзя будет забывать. Важно после каждого матча делать определенные манипуляции и упражнения" - сказала она.

Напомним, что Серена снялась с полуфинального матча турнира в Мельбурне. После этого все болельщики начали активно обсуждать возможность отказа американки от участия в АО.

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В статье: Серена Уильямс
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