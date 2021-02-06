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Серена Уильямс: Готовлюсь к тому, чтобы в ближайшие две недели играть на сто процентов
Комментарий американки
Американская теннисистка Серена Уильямс (WTA №11) прокомментировала травму плеча после турнира в Мельбурне и рассказала о своей готовности к Australian Open. Ее слова цитирует The Age:
"Перенесла уже несколько процедур над плечом. Уверена, что все будет хорошо. Готовлюсь к тому, чтобы в ближайшие две недели играть на сто процентов своих возможностей.
Конечно, о плече ни в коем случае нельзя будет забывать. Важно после каждого матча делать определенные манипуляции и упражнения" - сказала она.
Напомним, что Серена
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