Доминик Тим: Новак в Австралии победил восемь раз, и он главный претендент на победу сейчас

Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим рассказал, кого считает главным фаворитом розыгрыша Открытого чемпионата Австралии 2021. Его слова цитирует официальный канал турнира:

"Рафа и Новак приехали, она все еще показывают свою лучшую игру. Я уже говорил: если они выступают на турнире, то они фавориты, немного обходят всех остальных, включая меня. Новак в Австралии победил восемь раз, и он несомненно главный претендент на победу и сейчас.

И я думаю, все будут рады, когда Роджер вернется в Дохе. Наверное, сейчас один из последних турниров, когда он не играет. На одного сильного соперника меньше, все должны радоваться" - сказал он.