Свитолина, Костюк и Стаховский стартуют на Australian Open. Чего от них ждать?

Отстранение Даяны Ястремской после сдачи положительной допинг-пробы вкупе с неудачами в квалификации Леси Цуренко, Ильи Марченко, Катарины Завацкой, Ангелины Калининой и Дарьи Снигур привели к тому, что в этом году Украину в Мельбурне представят только троица в составе Элины Свитолиной, Марты Костюк и Сергея Стаховского.

Элина Свитолина (26 лет, №5 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2013 – 1-й раунд, 2014 – 3-й раунд, 2015 – 3-й раунд, 2016 – 2-й раунд, 2017 – 3-й раунд, 2018 – четвертьфинал, 2019 – четвертьфинал, 2020 – 3-й раунд.

Цель: дойти до второй недели турнира

Первая соперница: Мария Боузкова (Чехия, № 52 рейтинга WTA)

Элина Свитолина на Australian Open попала в верхнюю половину турнирной сетки с потенциальным матчем против Виктории Азаренко в 4-м раунде и поединком с Софией Кенин в 1/4 финала. Также в одной четверти с украинкой оказались две чемпионки Шлемов Саманта Стосур и Слоан Стивенс.

Разумеется, особенное внимание будет приковано и к 16-летней Коко Гауфф, которая в прошлом году в Мельбурне в своем прорыве к 1/8 финала отметилась победой над Наоми Осакой и остановилась только после матча с будущей чемпионкой турнира Кенин. Если не произойдет ничего неожиданного, то именно Гауфф станет соперницей Свитолиной по второму кругу – и это будет матч 50 на 50, несмотря на пятый номер посева у Элины.

Но думать о Гауфф Свитолиной еще слишком рано. Для начала ей придется иметь дело с боевой чешкой Марией Боузковой. В марте прошлого года за несколько дней до ухода WTA-тура на карантин Свитолина и Боузкова в финале турнира WTA International в Монтеррее закатили 3-часовую драму с счастливым для украинки хэппи-эндом (7:5, 4:6, 6:4). А первый очный матч против Боузковой уроженка Одессы осенью 2019 года в Гуанчжоу и вовсе проиграла (4:6, 3:4, отказ).

Свитолина перед Australian Open успела выступить на двух турнирах, но ни в Абу-Даби, ни в Мельбурне украинка не убедила в том, что она готова замахнуться на вторую неделю Шлема, а ведь в оппонентах у Элины не было ни одной теннисистки из топ-15.

Что остается при Свитолиной, так это ее характер и умение бороться до последнего мяча – в Абу-Даби первая ракетка страны в четвертьфинале проиграла Веронике Кудерметовой на тайбрейке третьего сета (7:5, 3:6, 6:7), а в Мельбурне на аналогичной стадии в битве с Элизой Мертенс ушла с 2:5 во втором сете с тремя отыгранными матч-болами. И все же поражения есть поражения.

Fought until the end but unfortunately came up short today. Quick regroup ???? and it’s time to focus ???? on @AustralianOpen ????⚡️ pic.twitter.com/ILeKtcWQKv

Марта Костюк (18 лет, №78 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2018 – 3-й раунд

Цель: повторить личный рекорд на турнире

Первая соперница: Вероника Кудерметова (Россия, № 36 рейтинга WTA)

Для Марты Костюк Мельбурн всегда будет особенным городом – именно здесь она в 2017-м году выиграла свой единственный юниорский Шлем, и именно здесь ей в 15-летнем возрасте уже на взрослом уровне удался невероятный прорыв от квалификации до матча с Элиной Свитолиной в третьем раунде.

После того успеха Костюк на шести Шлемах подряд не смогла пройти квалификацию, но в сезон коронавируса Марте удалось закрепиться в топ-100 рейтинга WTA и напрямую попасть в основу Australian Open.

Жребий в первом круге предоставил Костюк шанс взять реванш у Вероники Кудерметовой за недавнее поражение в полуфинале турнира в Абу-Даби. Тот матч получился очень плотным – в первом сете Марта упустила преимущество в брейк и не реализовала сет-бол на тайбрейке, а во второй партии чуть не отыгралась с 2:5.

По прибытию в Мельбурн Костюк попала под строгий карантин и на протяжении 14 дней отбывала самоизоляцию в гостиничном номере без доступа к полноценным тренировкам на корте. Разумеется, все это не могло не сказаться на форме украинки – на Grampians Trophy Марта во втором круге без шансов уступила 24-й ракетке мира Дженнифер Брэйди (1:6, 4:6).

Если Костюк пройдет Кудерметову (россиянка также отбывала строгий карантин), то выйдет на победительницу матча между Варварой Грачевой и Анной Блинковой. А в третьем круге Марту потенциально ждет матч со второй сеяной и прошлогодней полуфиналисткой Australian Open Симоной Халеп.

С учетом всех обстоятельств сейчас от Марты Костюк можно ожидать чего угодно – она может как проиграть в первом раунде, так и вновь заставить мир тенниса заговорить о себе.

Сергей Стаховский (35 лет, №201 рейтинга АТР)

История выступлений в основной сетке: 2009 – 1-й раунд, 2010 – 1-й раунд, 2011 – 3-й раунд, 2012 – 2-й раунд, 2013 – 1-й раунд, 2014 – 1-й раунд, 2015 – 2-й раунд, 2016 – 1-й раунд.

Цель: не остаться в Мельбурне без победы

Первый соперник: Душан Лайович (Сербия, № 26 рейтинга AТР)

Сергей Стаховский в начале января в Дохе преподнес неожиданный сюрприз и впервые с 2016 года прорвался в основу Australian Open, что гарантировало ему 100 тысяч долларов призовых и возможность в 35 лет достичь рубежа в 60 сыгранных матчей на Шлемах.

Стаховский в Мельбурне также стал заложником жестких коронавирусных протоколов местных властей. О какой полноценной подготовке к Шлему может идти речь, если за последние 20 дней киевлянин только два раза выходил на корт?

I guess I look a bit tense .... was not my intention????.. but I guess my body couldn’t do it any other way after playing only 2 days ouf of 20 before the tournament ????????‍♂️. @atptour pic.twitter.com/AidsgI4GTz