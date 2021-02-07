WTA. Эшли Барти победила Мугурусу в финале турнира Yarra Valley Classic

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти победила в финале турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне (Австралия). В решающем матче за титул она одолела представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (WTA №).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) в пользу победительницы матча. Эшли четвертый сезон подряд сыграла в финале накануне выступления на Australian Open. В 2018 и 2019 годах она становилась финалисткой в ​​Сиднее, а в прошлом - выиграла титул в Аделаиде. В целом австралийка записала в актив девятый одиночный титул в рамках тура.

Путь к победе:

R64: BYE

R32: Ана Богдан (Румыния) 6:3, 6:3

R16 Мари Боузкова (Чехия, 16) 6:0, 4:6, 6:3

QF: Шелби Роджерс (США) 7:5, 2:6, 10-4

SF: Серена Уильямс (США, 5) отказ

FR: Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) 7:6 (3), 6:4