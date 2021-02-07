Элина Свитолина: Сейчас стараюсь восстановиться и потренироваться

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о восстановлении после турнира в Мельбурне, о подготовке к АО и оценила свою первую соперницу на турнире.

О выступлении на турнире серии WTA в Мельбурне

Я сыграла неплохие матчи, конечно, хотелось бы лучше, но так сложился турнир. В четвертьфинале против Элис Мертенс было максимальное давление на решающем тай-брейке, жаль, что не удалось сыграть его так, как хотелось. Обидно, потому что в начале я хотела сыграть хорошо, но дала ей пойти в слишком большой отрыв. Тай-брейк, пусть даже и до 10 очков - это как лотерея. В начале я допустила много невынужденных ошибок, потом уже было сложно вернуться. В целом я оцениваю свое выступление нормально, не хочу ничего загадывать или концентрироваться на негативе. Сейчас пытаюсь восстановиться и потренироваться.

О поединке первого круга против Мари Боузковой

Боузкова - очень хороший игрок, она здорово играет с задней линии, может хорошо подавать. В Монтеррее в финале мы с ней играли 3 часа, так что я хорошо знаю ее игру. Сразу же после моего поражения на турнире WTA мы стали строить планы, готовиться к этому матчу. Главное сейчас - восстановиться и быстро адаптироваться к первому кругу.

Об ужине украинских игроков в Мельбурне

Это Сергей Стаховский нас пригласил, как настоящий джентльмен. Было очень классно. Мы зарядились позитивом, повспоминали истории с Кубка Дэвиса, с Кубка Федерации. Надеюсь, что в дальнейшем мы еще сможем это повторить.